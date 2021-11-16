Исторический район Верхнее Кузьмино вновь появится в Петербурге

В Пушкинском районе появятся Верхнее Кузьмино и семь улиц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге исторический район получит название Верхнее Кузьмино - по названию деревни, которая некогда там находилась, но с годами исчезла. Микрорайон с таким будущим названием находится в Пушкинском районе в поселке Шушары. Данное постановление с 15 ноября 2021 года находится на рассмотрении антикоррупционной комиссии.

- Историческое название будет возвращено району, который находится между Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, границей поселка Александровская, улицы Редкое Кузьмино, Верхне-Кузьминским проспектом и Пулковской рекой, - говорится в документе.

Также семь безымянных проездов тоже обретут имена. Так, три проезда от Усть-Славянского шоссе до Кокколевской улицы будут называться: улица Василия Бухтеева, улица Евгения Котова и Фронтовой переулок. Синдинская улица появится от Соколиной до Усть-Славянского шоссе. Там же рядом расположатся улица Василия Зверева, улица Нины Петровой и Верхне-Кузьминский проспект.