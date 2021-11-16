Новый выезд из Кудрово в Петербург откроют до конца ноября

Новый переезд должен помочь решить проблему с вечными пробками в Кудрово. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечная беда жителей Кудрово с выездом «на большую землю» - в город Санкт-Петербург – в скором времени должна есть не решиться окончательно, то по крайней мере перестать быть настолько острой. До конца ноября Кудрово через железнодорожный переезд подключат к улице Подвойского, связывающей Дальневосточный проспект с улицей Лопатина. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщил областной комитет по транспорту.

- Акт осмотра нового переезда уже подписан комитетом по транспорту с одной стороны и администрацией Заневского городского поселения с другой, - уточняют в ведомстве. – Документ направлен на согласование в администрацию Санкт-Петербурга и Управление ГИБДД.

В комитете рассчитывают, что все согласования удастся завершить уже в ближайшее время – до конца ноября. После этого переезд откроют для автомобилей.