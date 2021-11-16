День преподавателя высшей школы впервые отметят 19 ноября в Петербурге

В Петербурге впервые отметят День преподавателя высшей школы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

19 ноября 2021 года в Петербурге впервые отметят День преподавателя высшей школы. Дату выбрали неслучайно – по дню рождению великого ученого Михаила Ломоносова. В Смольном считают, что профессиональный праздник важен и необходим как учителям, так и городу. В Северной столице трудятся более 30 тысяч дипломированных преподавателей, половина из которых обладает кандидатской и докторской степенями. Петербургские педагоги отвечают за воспитание и обучение примерно 317 тысяч студентов.

- У нас сосредоточено более 10% научно-образовательного потенциала страны, работают 70 вузов и 317 научных организаций. Также мы реализуем концепцию научно-технологического развития, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

К слову, в Северной столице все еще планируют создать три современных научно-технологических центра на базе СПбГУ, ИТМО и СПбГМТУ.