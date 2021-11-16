Служебная собака Кадис отыскала заплутавшего в Петербурге мальчика

Служебный пес отыскал потерявшегося в Петербурге 13-летнего школьника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге кинолог и служебная собака отыскали 13-летнего школьника, заплутавшего в городе. Мальчик ушел из дома на набережной Обводного канала, не предупредив бабушку. Связаться с ним она так и не смогла, запаниковала и обратилась за помощью в полицию. Сотрудники МВД приехали в квартиру к пенсионерке и вызвали на помощь старшего сержанта Ольгу Филиппову вместе с верной собакой по кличке Кадис. Пес взял след, скрупулезно обнюхав вещи ребенка.

- Собака повела сотрудников по территории возле бывшего завода к набережной, после чего проследовала в сторону Старо-Петергофского проспекта. На перекрестке служебный пес подошел к двери близлежащего кафе, где и находился ребенок, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Со здоровьем школьника все в порядке, он никак не пострадал. Мальчика быстро доставили к родным, которые проведут с ним воспитательную беседу.