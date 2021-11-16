На Почтамтской улице передвинули детскую площадку с опасной зоны теплосетей. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Жители Почтамтской улицы в Петербурге добились выселения детской площадки с опасной зоны теплосетей. Дело в том, что малыши гуляли прямо над трубой с кипятком. В случае разлива воды все могло бы обернуться трагедией. Но долгие споры закончились. Сотрудники «Теплосети», прокуратуры и администрации Адмиралтейского района сумели поспособствовать переносу детской площадки на более безопасную территорию.

Игровой комплекс теперь находится в том же дворе, но слегка в другом месте. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

- Предприятие неоднократно направляло в адрес муниципальной администрации предписания о немедленном освобождении охранной зоны. После чего управляющая компания сделал это. Игровой комплекс находится на безопасном расстоянии от тепловых сетей, но все еще на том же адресе, - рассказали в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».

Добавим, что в границах охранных зон тепловых сетей запрещено законом размещать не только детские площадки, но практически все на свете: парковки, места для отдыха, жилые помещения, офисы и т.д.