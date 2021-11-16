Житель Петербурга отсудил 216 тысяч рублей у банного мастера за испорченный Новый год

Петербуржец отсудил деньги у банного мастера за отказ в изготовлении чана на Новый год. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Житель Петербурга остудил 216 тысяч рублей у предпринимателя за испорченный Новый год. Мужчина в октябре 2020 года заказал у мастера изготовку банного чана, крышку для него из лиственницы, дымоход и небольшую лестницу с подходом к «бочке».

Петербуржец надеялся отметить праздник в дружной компании и, так сказать, с легким паром, но в итоге его психику ошпарил отказ бизнесмена поставить товары в назначенные сроки. Обиднее всего было из-за отданной предоплаты в размере 65,7 тысячи рублей. Мужчина пошел в суд и выиграл его незадолго до следующего 2022-го Нового года.

- Сложившаяся ситуация причинила истцу значительные неудобства, а также нравственные страдания, так как в новогодние праздники он хотел использовать банный чан по назначению. Ответчика о времени и месте судебных заседаний известили, но он не явился, ходатайств и заявлений не представил, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге любитель бани взыскал и предпринимателя не только предоплату, но и неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и проценты за пользование его деньгами.