Троллейбусную линию на Гражданском проспекте обновят до 2024 года

В ближайшие два года специалисты проведут реконструкцию троллейбусной линии на Гражданском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие два года специалисты проведут реконструкцию троллейбусной линии на Гражданском проспекте. Речь идет об участке от проспекта Непокоренных до Северного проспекта протяженностью около четырех километров.

- Окончание работ запланировано на середину декабря 2023 года. Специалисты заменят старые железобетонные опоры, а также линии электропередач, кабели и другое оборудование, - говорится в документе, опубликованном на сайте государственных закупок.

В общей сложности стоимость работ оценили в 308 миллионов рублей, 50 из которых потратят в 2021 году, 100 - в 2022, а оставшихся 148 собираются выделять на реконструкцию троллейбусной линии в 2023-м.