Набережную Мойки украсят к Новому году до 10 декабря

Новогоднее убранство сохранится на набережной Мойки до 15 января. Фото: Олег ЗОЛОТО

До 10 декабря к Новому году и Рождеству в Петербурге должны украсить набережную реки Мойки. Здесь появится праздничная иллюминация. Также к праздникам нарядят Певческий и Большой Конюшенный мосты.

- Над водой появится украшения в виде светящихся елей. Пространство между мостами преобразят гирляндами. Также украсят и ограждение, - говорится в недавно обновленном документе, опубликованном на сайте государственных закупок.

Новогоднее убранство сохранится на набережной Мойки до 15 января.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, как как будут украшать Невский проспект, Дворцовую площадь и набережную канала Грибоедова.