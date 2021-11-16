Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 18:02

Набережную Мойки украсят к Новому году до 10 декабря

На это потратят почти 19 миллионов рублей
Никита НЕСТЕРОВ
Новогоднее убранство сохранится на набережной Мойки до 15 января.

Новогоднее убранство сохранится на набережной Мойки до 15 января.

Фото: Олег ЗОЛОТО

До 10 декабря к Новому году и Рождеству в Петербурге должны украсить набережную реки Мойки. Здесь появится праздничная иллюминация. Также к праздникам нарядят Певческий и Большой Конюшенный мосты.

- Над водой появится украшения в виде светящихся елей. Пространство между мостами преобразят гирляндами. Также украсят и ограждение, - говорится в недавно обновленном документе, опубликованном на сайте государственных закупок.

Новогоднее убранство сохранится на набережной Мойки до 15 января.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, как как будут украшать Невский проспект, Дворцовую площадь и набережную канала Грибоедова.