Расчлененного в Петербурге пенсионера мог застрелить собственный сын

В Петербурге задержали подозреваемого по делу об убийстве и расчленении пенсионера. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и расчленении пенсионера. Напомним, сумку с частями тела 66-летнего Александра случайно обнаружили рабочие. Расчлененный труп находился возле дома №20 на набережной реки Смоленки. Оперативники быстро установили личность погибшего по паспорту в кармане. Полиция отправилась домой к убитому пенсионеру в дом №1 на Смоленской улице. Там в квартире и находился главный подозреваемый по делу.

- По версии следствия, 14 ноября между отцом и сыном произошел бытовой конфликт. В результате него сын застрелил родителя из охотничьего ружья, после чего расчленил тело и выкинул его в реку Смоленку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый пока находится в статусе задержанного, вскоре ему изберут меру пресечения. Отвечать ему придется по статье за убийство, предполагающей от 6 до 15 лет лишения свободы.