Суд защитил спорный участок Муринского парка от незаконной застройки

Муринский парк в очередной раз отстояли от застройки. Фото: СОЦСЕТИ

Суд не стал отдавать спорный участок Муринского парка под незаконную застройку. Об этом 16 ноября рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга. Напомним, ранее градозащитники неоднократно через суд отстаивали березовую рощу от вырубки. В этот раз компания «Анна Нова» просила признать недействующего некоторые положения городского закона о зеленых насаждениях. Однако официально земля отнесена к зоне рекреационного назначения.

- С учетом заключения прокурора Санкт-Петербургский городской суд отказал ООО «Анна Нова» в удовлетворении исковых требований, - коротко отметили в прокуратуре.