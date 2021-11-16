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Общество16 ноября 2021 19:06

Суд защитил спорный участок Муринского парка от незаконной застройки

Застройщику отказали в удовлетворении исковых требований
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Муринский парк в очередной раз отстояли от застройки. Фото: СОЦСЕТИ

Муринский парк в очередной раз отстояли от застройки. Фото: СОЦСЕТИ

Суд не стал отдавать спорный участок Муринского парка под незаконную застройку. Об этом 16 ноября рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга. Напомним, ранее градозащитники неоднократно через суд отстаивали березовую рощу от вырубки. В этот раз компания «Анна Нова» просила признать недействующего некоторые положения городского закона о зеленых насаждениях. Однако официально земля отнесена к зоне рекреационного назначения.

- С учетом заключения прокурора Санкт-Петербургский городской суд отказал ООО «Анна Нова» в удовлетворении исковых требований, - коротко отметили в прокуратуре.