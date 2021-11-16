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Общество16 ноября 2021 19:56

Жители Петербурга требуют остановить строительство вышки связи на детской площадке

Петербуржцы пожаловались на проблему губернатору города Александру Беглову
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Вышку разрешил построить Комитет имущественных отношений города.

Вышку разрешил построить Комитет имущественных отношений города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петербурге местные жители требуют остановить строительство вышки сотовой связи на детской площадке. На месте качель и песочницы во дворе дома на улице Турку, 24, корпус 2 начали устанавливать мачту одного из операторов. Разрешение на это, по их словам, выдал Комитет имущественных отношений города.

Жильцы дома обратились за помощью к губернатору Петербурга Александру Беглову.

- Мы всем двором выступаем за перенесение места строительства данного объекта, т.к. настоящее место, где уже залит фундамент - выбрано крайне неудачно, прямо в закрытом дворе, где со всех сторон дома, детские сады (ближайший дом вообще в 22 метрах, а почта в 13 метрах), - написали они на странице главы города в соцсети "Вконтакте".

Люди предлагают перенести строительство вышки на пустырь, который находится в 300 метрах от назначенного места.