Жители Петербурга требуют остановить строительство вышки связи на детской площадке

Вышку разрешил построить Комитет имущественных отношений города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петербурге местные жители требуют остановить строительство вышки сотовой связи на детской площадке. На месте качель и песочницы во дворе дома на улице Турку, 24, корпус 2 начали устанавливать мачту одного из операторов. Разрешение на это, по их словам, выдал Комитет имущественных отношений города.

Жильцы дома обратились за помощью к губернатору Петербурга Александру Беглову.

- Мы всем двором выступаем за перенесение места строительства данного объекта, т.к. настоящее место, где уже залит фундамент - выбрано крайне неудачно, прямо в закрытом дворе, где со всех сторон дома, детские сады (ближайший дом вообще в 22 метрах, а почта в 13 метрах), - написали они на странице главы города в соцсети "Вконтакте".

Люди предлагают перенести строительство вышки на пустырь, который находится в 300 метрах от назначенного места.