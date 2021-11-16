В Петербурге за 10 миллионов рублей продают машину близкого друга Леонида Брежнева

Фото: "Авито"

В Санкт-Петербурге продают раритетный "Мерседес", который принадлежал хорошему другу Леонида Брежнева. В 50-х годах на нем ездил генеральный секретарь Коммунистической партии Болгарии Тодор Живков. Mercedes-Benz 300 Adenauer выставили на продажу за почти 10 миллионов рублей на сайте бесплатных объявлений "Авито".

- Впоследствии данная раритетная машина была приобретена в правительственном гараже с разрешения КГБ Болгарии. Является обладателем Первого приза на международной выставке в Монако, - сообщает продавец.

Автомобиль на ходу и находится в салоне. Машина имела двух хозяев, пробег на ней 15 тысяч километров. Протяженность автомобиля - более 5 метров в длину. Хромированные бампера и радиаторная решетка, а также есть знаменитая звезда на капоте.

К слову, модель названа в честь первого Федерального канцлера Германии Конрада Аденауэра.