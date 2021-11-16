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Происшествия16 ноября 2021 20:26

«Они взрывали меня!»: Неадекватный житель Петергофа объяснился за угрозы соседям и сотруднику полиции

Полиция показала видео задержания жителя Петергофа, угрожавшего убийством сотруднику МВД
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Появилось видео задержания неадекватного жителя Петергофа, терроризировавшего соседей. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Появилось видео задержания неадекватного жителя Петергофа, терроризировавшего соседей. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полиция показала видео задержания неадекватного жителя Петергофа, терроризировавшего соседей и угрожавшего убийством сотруднику МВД. Напомним, агрессивный мужчина не раз кидался на жителей коттеджного поселка, но в этот раз превзошел самого себя и чуть не поднял руку на стража порядка. Его «похождения» сняли на видео в качестве доказательств. Задерживать буйного гражданина отправился спецотряд. Хулигана заковали в наручники, и он тут же стал вежлив и позабыл о матерных словах.

- Я закон не нарушаю… Не судим я, вы что… Хочу понять, в чем причина задержания. Вы знаете, что сделали эти люди (соседи – Прим.Ред.)? Они взрывали меня здесь, все материалы эти отправлены следователи. Это я писал про экстремистов и террористов, что они совершают здесь теракты по ночам. Угрожал ли убийством сотруднику полиции? Никогда в жизни!

Мужчина сменил тон с грубого на вежливый, как только его окружили оперативники. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО / СОЦСЕТИ

Мужчина сменил тон с грубого на вежливый, как только его окружили оперативники. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО / СОЦСЕТИ

В доме мужчины прошли обыски, самого его отвезли в отдел полиции. В отношении буйного жителя Петергофа возбудили два уголовных дела. Мать неадеквата отказывается общаться с полицией, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.