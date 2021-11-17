В Первой детской больнице Петербурга рассказали о состоянии двухлетнего мальчика после тяжелой операции на сердце

В Первой детской больнице Петербурга провели сложную операцию на сердце ребенка. Фото: ДГБ №1 Петербурга

В пресс-службе Детской больницы №1 Петербурга рассказали «Комсомолке» о послеоперационном состоянии двухлетнего мальчика с редким смертельно опасным заболеванием. У ребенка диагностировали бактериальный эндокардит, тяжелое воспаление сердца с инфекционным поражением клапанов. Потребовалось хирургическое вмешательство из-за гнойного поражения органа.

К счастью, операция прошла успешно. Детским хирургам помогли коллеги из больниц для взрослых. Медики сумели сохранить митральный клапан маленького пациента, теперь он будет расти вместе с мальчиком. Это гораздо лучше протеза, за которым в будущем надо было бы следить при помощи хирургического вмешательства.

- После операции ребенок остается под наблюдением наших врачей, чувствует себя сейчас хорошо, - добавили «КП-Петербург» в медучреждении.