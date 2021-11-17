Машина скорой помощи перевернулась в жестком ДТП в Мурино

В Мурино "скорая" перевернулась в результате жесткого ДТП. Фото: vk.com/9online

Машина скорой помощи опрокинулась на бок в результате жесткого ДТП на пересечении Петровского бульвара с улицей Шувалова в Мурино. Фотографии с места происшествия появились в ночь с 16 на 17 ноября в группе «Девяткино online» во «Вконтакте». По предварительной информации, «скорая» проезжала перекресток с включенными светозвуковыми сигналами, но этого не заметил водитель легковушки. При столкновении служебное авто перевернулось.

На помощь фельдшеру и водителю оперативно ринулись очевидцы. Фото: vk.com/9online

- Пострадавших, славу богу, нет. Все обошлось. Очевидцы ДТП помогали выбраться из кабины врачу и водителю. «Скорая была без пациентов, - рассказал «КП-Петербург» один из свидетелей аварии Андрей.

В ДТП будут разбираться инспекторы ГИБДД, которые проводят проверку на месте происшествия.