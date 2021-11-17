Последние новости в Санкт-Петербурге на 17 ноября 2021 года: Расчлененный труп пенсионера у Смоленки и аномальные очереди на прививку

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 17 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 17 ноября 2021 года. В Северной столице обнаружили очередной расчлененный труп. На этот раз убитым оказался 66-летний пенсионер, бывший адвокат. Сумку с частями тела нашли на набережной реки Смоленки. По подозрению в убийстве оперативно задержали сына мужчины. По версии следствия, между ними произошел бытовой конфликт, в результате которого младший схватился за ружье и застрелил родителя, а затем расчленил и избавился от трупа. Расследование продолжается.

«Комсомолка» поговорила с жителями Петербурга насчет того, зачем они выстраиваются в аномальные очереди на вакцинацию от коронавируса. Некоторые горожане ждут прививки по пять часов в торговых центрах. Многие признаются, что вакцинируются ради работы или поездок. Очередями недовольны все, но деваться некуда, если в твоем районе нет талонов на вакцинацию в нужную поликлинику.

Неадекватного жителя Петергофа задержали за угрозы убийством сотруднику полиции. Страж порядка прибыл в коттеджный поселок по заявлению соседей гражданина, который кидался на них с собакой и пилой. Правда, буйный товарищ не испугался полицейского и покрыл его трехэтажным матом. В итоге мужчину повязали оперативники, голос его тут же стал жалобным, а слова – литературными и без обсценной лексики. В отношении скандалиста возбудили два уголовных дела.