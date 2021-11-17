Что произошло в ночь на 17 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь на 17 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. В этот раз обошлось без пожаров и ДТП с каршерингом. Самой резонансной аварией стало столкновение легковушки с автомобилем скорой помощи на одном из перекрестков в западном Мурино. Служебная машина в итоге опрокинулась на бок, вытаскивать водителя и фельдшера ринулись очевидцы. К счастью, обошлось без пострадавших. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.

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