До +4 градусов и без осадков будет в среду в Санкт-Петербурге

Облачная, но без дождей погода ждет Петербург в среду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сухая и даже немного солнечная погода ожидает жителей Санкт-Петербурга в среду, 17 ноября. Если верить прогнозу синоптиков, то обойдется без дождей, а температура поднимется чуть выше своей климатической нормы.

- Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение дня составит +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет понижаться и достигнет 763 мм ртутного столба, что чуть выше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

Но сухая погода задержится в Петербурге ненадолго. Уже в ночь на 18 ноября синоптики обещают дождь с мокрым снегом. Осадки будут идти и днем. Такой же прогноз в гидрометцентре дают и на пятницу, 19 число.