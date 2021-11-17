Памятник на могиле певицы Людмилы Сенчиной установят на Смоленском кладбище

Памятник на могиле Людмилы Сенчиной появится спустя четыре года после смерти певицы. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Памятник установят на могиле Людмилы Сенчиной спустя почти четыре года после смерти певицы. Все это время место упокоения исполнительницы на Смоленском кладбище отмечено простым деревянным крестом и скромной фотографией.

- Памятник сделан в виде двух крыльев. На одном портрет, на другом – имя и годы жизни. С другой стороны мастера нанесли строчки из песни, которую Людмила исполняла: «Две верных подруги – любовь и разлука – проходят сквозь сердце мое», - рассказал «Петербургскому дневнику» супруг Людмилы Сенчиной.

По его словам, изначально планировалось сделать надгробие в виде небольшой часовни, однако это оказалось невозможным – памятник частично перекрывал вид на часовню Ксении Блаженной, рядом с которой похоронена Сенчина. Проект пришлось менять и согласовывать заново.

Теперь все готово для установки. Работы планируют закончить в течение недели.

Напомним, что народная артистка России умерла в возрасте 67 лет в январе 2018 года от онкологии.