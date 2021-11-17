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Общество17 ноября 2021 5:09

Памятник на могиле певицы Людмилы Сенчиной установят на Смоленском кладбище

Его проект согласовывали больше трех лет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Памятник на могиле Людмилы Сенчиной появится спустя четыре года после смерти певицы.

Памятник на могиле Людмилы Сенчиной появится спустя четыре года после смерти певицы.

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Памятник установят на могиле Людмилы Сенчиной спустя почти четыре года после смерти певицы. Все это время место упокоения исполнительницы на Смоленском кладбище отмечено простым деревянным крестом и скромной фотографией.

- Памятник сделан в виде двух крыльев. На одном портрет, на другом – имя и годы жизни. С другой стороны мастера нанесли строчки из песни, которую Людмила исполняла: «Две верных подруги – любовь и разлука – проходят сквозь сердце мое», - рассказал «Петербургскому дневнику» супруг Людмилы Сенчиной.

По его словам, изначально планировалось сделать надгробие в виде небольшой часовни, однако это оказалось невозможным – памятник частично перекрывал вид на часовню Ксении Блаженной, рядом с которой похоронена Сенчина. Проект пришлось менять и согласовывать заново.

Теперь все готово для установки. Работы планируют закончить в течение недели.

Напомним, что народная артистка России умерла в возрасте 67 лет в январе 2018 года от онкологии.