Циклон принесет мокрый снег в Ленобласть 17 ноября

Циклон принесет мокрый снег в Ленобласть и ночью в Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый циклон, идущий с северо-запада, изменить погоду в Петербурге и Ленинградской области. Если в городе в наступившую среду будет облачно, но сухо, то по области ожидаются дожди с мокрым снегом.

- Сегодня погодная ситуация представлена передней частью циклона. Он сохранит в небе обширную облачность и вызовет небольшие дожди, местами по Ленинградской области с мокрым снегом, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

В городе осадков днем не ожидается, но уже в ночь на 18 ноября Петербург также ждут дожди с мокрым снегом. Следующие два дня также будут сырыми.

Днем в среду в Петербурге воздух прогреется до +4 градусов, а по области будет от 0 до +5. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление пойдет вниз и достигнет нормы.