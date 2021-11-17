Циклон принесет мокрый снег в Ленобласть 17 ноября

Циклон принесет мокрый снег в Ленобласть и ночью в Петербург.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Новый циклон, идущий с северо-запада, изменить погоду в Петербурге и Ленинградской области. Если в городе в наступившую среду будет облачно, но сухо, то по области ожидаются дожди с мокрым снегом.
- Сегодня погодная ситуация представлена передней частью циклона. Он сохранит в небе обширную облачность и вызовет небольшие дожди, местами по Ленинградской области с мокрым снегом, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.
В городе осадков днем не ожидается, но уже в ночь на 18 ноября Петербург также ждут дожди с мокрым снегом. Следующие два дня также будут сырыми.
Днем в среду в Петербурге воздух прогреется до +4 градусов, а по области будет от 0 до +5. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление пойдет вниз и достигнет нормы.