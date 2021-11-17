Каршеринг устроил тройное ДТП с автобусом на Витебском проспекте

ДТП с каршерингом произошло на Витебском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с участием каршеринга, «Ниссана» и автобуса произошло на Витебском проспекте. Прокатный автомобиль протаранил кроссовер и задел рейсовый автобус прямо у остановки. После чего каршеринг вылетел на обочину.

- На Витебском проспекте возле метро «Купчино» (в сторону КАД» перед путепроводом развернуло «Ниссан Кашкай». Каршеринг с разбитым передом и рядом с ними стоит автобус. Затрудняют проезд для разворота под мостом, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

О пострадавших свидетели не сообщают.

На выезд из Петербурга пробки в месте ДТП нет, а вот на въезд в город транспорт встал от КАДа и до пересечения с Дунайским проспектом.

На въезд в Петербург также стоят Московское и Пулковское шоссе.