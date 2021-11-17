Пробки в Петербурге достигли шести баллов утром среды

Пробки на шесть баллов зафиксированы утром в среду. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утренние пробки в Петербурге достигли уровня в шесть баллов из десяти в среду, 17 ноября. Дороги оказались загружены из-за многочисленных ДТП и ремонтных ограничений. Но до вечерних заторов в девять баллов все равно было далеко.

Одна из самых серьезных пробок собралась на Московском шоссе в районе Шушар. Машины стоят от Ленсоветовской дороги до поворота на 3-й Бадаевский проезд, где произошла авария.

Кроме того, Московское шоссе стоит на участке от КАД до площади Победы. Сама кольцевая стоит на внутреннем кольце от Мурманского шоссе до вантового моста. Мурманское шоссе замерло на въезд в город из-за ДТП перед развязкой с КАД. А Народная улица встала до Ивановской.

Тяжелая ситуация на проспекте Обуховской обороны от Шлиссельбургского проспекта до поворота на улицу Бабушкина.

Отдельные, но многочисленные затруднения есть и в центре города.