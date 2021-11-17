500 человек эвакуировали из лицея в Петербурге из-за замыкания электропроводки

МЧС вызывали в лицей из-за задымления.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Замкнувшая электропроводка стала причиной вызова МЧС в лицей на проспекте Ветеранов. Из-за задымления спасатели эвакуировали из здания 500 человек, 430 из которых были учениками. Возгорания не было.
- В 08:30 поступил вызов по адресу: Красносельский район, проспект Ветеранов, 135. В лицее № 395 произошло короткое замыкание без последующего горения в помещении библиотеки в подвале, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Спасателями здание было тщательно осмотрено, в помещениях проведено проветривание. Сейчас все ученики и персонал лицея вернулись внутрь, пострадавших в результате ЧП нет.
Причины замыкания проводки установят пожарные дознаватели.