500 человек эвакуировали из лицея в Петербурге из-за замыкания электропроводки

МЧС вызывали в лицей из-за задымления. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Замкнувшая электропроводка стала причиной вызова МЧС в лицей на проспекте Ветеранов. Из-за задымления спасатели эвакуировали из здания 500 человек, 430 из которых были учениками. Возгорания не было.

- В 08:30 поступил вызов по адресу: Красносельский район, проспект Ветеранов, 135. В лицее № 395 произошло короткое замыкание без последующего горения в помещении библиотеки в подвале, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасателями здание было тщательно осмотрено, в помещениях проведено проветривание. Сейчас все ученики и персонал лицея вернулись внутрь, пострадавших в результате ЧП нет.

Причины замыкания проводки установят пожарные дознаватели.