Делегация Петербурга во главе с губернатором Бегловым посетит Белград

Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором посетит Белград Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором города Александром Бегловым посетит Белград. Официальный визит в столицу Сербии состоится уже в среду, 17 ноября 2021 года. Об этом сообщили в администрации Северной столицы.

- Во время визита Александр Беглов встретится с главами министерств и ведомств страны-хозяйки. Также запланирована беседа с мэром столицы Сербии Зораном Радойичичем, - рассказали в Смольном.

Кроме того, делегация Петербурга встретится с представителями бизнеса для проведения переговоров.

Также в Сербии у храма Александра Невского состоится торжественная церемония открытия бюста святого князя. На мероприятии будет присутствовать Беглов. А позже он встретится с Патриархом Сербским Порфирием.

Кроме того, в Народном театре Белграда состоится концерт, подготовленный от имени правительства города на Неве.