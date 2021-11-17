Вестибюль станции метро "Площадь Ленина" в Петербурге закрылся на вход утром 17 ноября

Вестибюль станции "Площадь Ленина" временно был закрыт на вход Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро "Площадь Ленина" в Санкт-Петербурге утром 17 ноября 2021 года изменила режим работы. Как сообщили в пресс-службе подземки, в вестибюле номер 1 произошла неисправность с эскалатором, поэтому руководство станции принято решение закрыть ее на вход.

- Вестибюль 1 станции "Площадь Ленина" закрыт на вход из-за неисправности эскалатора, - сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

На данный момент вестибюль работает только на выход. Всех пассажиров просят пользоваться вторым вестибюлем.

Добавим, что вскоре проблема с эскалатором на станции была исправлена. В 10:16 вестибюль 1 станции "Площадь Ленина" был открыт для входа пассажиров.