2-летний ребенок отравился уксусной эссенцией в Ленобласти

СК начал проверку после отравления ребенка уксусной эссенцией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Бокситогорского отдела управления СК по Ленобласти проводят проверку ЧП с двухлетним ребенком, которого привезли в больницу с острым отравлением. По словам родителей, малыш выпил уксусную эссенцию, оставленную на столе.

- По данным следствия, 16 ноября в квартире в городе Пикалево, ребенок 2019 года рождения по недосмотру выпил уксусную эссенцию. Ребенок был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы для жизни пострадавшего нет, - сообщает пресс-служба облачного управления Следкома.

Пока за здоровьем малыша следят врачи, следователи беседуют с родителями ребенка. Сейчас по факту происшествия начата проверка, решение о последующих процессуальных действиях примут по ее результатам.