Школу №27 в Петербурге дважды "минировали" за сутки

Петербургскую школу "минировали" дважды за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школе №27, расположенной на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге, не везет уже вторую неделю. На протяжении всего этого времени неизвестные присылают постоянные угрозы в адрес учебного заведения. Так, за минувшие сутки в школу дважды поступали сообщения о минировании. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В десятом часу утра 16 ноября на почту управления ФСБ поступила информация о готовящемся взрыве в учебном заведении. Якобы он должен был произойти с 10:20 до 15:55 часов, - рассказал источник.

Из здания школы были эвакуированы 405 человек. Специалисты провели осмотр всех помещений, но никаких опасных предметов не нашли.

Уже за полночь 17 ноября снова пришло аналогично письмо. Так как школа в этот момент была закрыта, то эвакуация не потребовалась. Здание снова осмотрели и взрывчатых устройств не нашли.

По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.