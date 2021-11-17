ЗакС Петербурга поддержал губернаторскую поправку бюджета на 2022 год

Петербургский ЗакС поддержал поправку губернатора к бюджету на 2022 год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга во втором чтении поддержали поправку губернатора Александра Беглова относительно бюджета города на 2022 год. Во время заседания 17 ноября 2021 года 44 парламентариев проголосовали "за", один высказался "против" и трое воздержались.

- Поправка предлагает увеличить доходную часть бюджета в будущем году на 16,4 миллиардов рублей, а расходную на 53,4 миллиарда. При этом дефицит будет увеличен на 37 миллиардов рублей, - говорится в документе.

В итоге доход бюджета города на Неве должен составить 890,8 миллиардов рублей, расход - 971,5 миллиардов, а дефицит – 80,7 миллиардов.

Отмечается, что при таких условиях дополнительные ассигнования будут выделены на развитие образования, культуры и спорта, здравоохранения, социальную поддержку жителей города и на транспортную систему Северной столицы.