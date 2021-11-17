Вторую сумку с частями тела убитого мужчины ищут в реке Смоленке в Петербурге

В Смоленке ищут вторую сумку с частями тела 66-летнего мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО

Снова громкая история с убийством и расчленением тела произошла в Санкт-Петербурге. Днем 16 ноября 2021 года в реке Смоленке неожиданно нашли тележку с сумкой, в которой находилась часть тела мужчины. Там же лежал паспорт, по которому следовали установили его личность. Им оказался 66-летний местный житель. Утром 17 ноября 2021 года продолжились поиски второй сумки с остальными частями тела.

- На данный момент проводятся работы по поискам других частей тела убитого, - рассказали в следственном комитете города.

По подозрению в убийстве уже задержан 35-летний сын мужчины, который признался в содеянном. Известно, что 13 ноября в квартире в одном из домов по Новосмоленской набережной он застрелил своего отца из охотничьего ружья. После купил в магазине две тележки и две сумки, расчленил труп электролобзиком, сложил останки тела отца в сумки и выбросил в реку.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Петербурге задержан сын мужчины, тело которого нашли расчлененным в реке Смоленка

Силовики установили личность погибшего по паспорту (подробности)