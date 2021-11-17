3,9 млрд рублей выделят на расселение коммуналок в Петербурге в 2022 году

В 2022 году 3,9 миллиарда рублей выделят на расселение коммунальных квартир в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В будущем году на расселение коммунальных квартир Санкт-Петербурга выделят почти 4 миллиарда рублей. Об этом 17 ноября 2021 года заявили в Законодательном Собрании Северной столицы.

- В 2022 году 3,9 миллиарда рублей выделят на расселение коммунальных квартир, - сообщили в парламенте.

Также депутаты предлагали увеличить финансирование в 2022 году до 6 миллиардов рублей, однако большинство парламентариев не поддержали эту инициативу.

Всего в программу по расселению коммуналок на 2022-2024 года вошли 5146 квартир. В планах на это потратить 9,6 миллиардов рублей.

Напомним, что также во время заседания депутаты парламента приняли губернаторскую поправку, касающуюся бюджета на 2022 год. Так, доходы Северной столицы должны увеличиться до 890,8 миллиардов рублей.