Петербург стал третьим в списке городов с самым дорогим жильем в России

Жилье в Петербурге остается одним из самых дорогих в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался в списке городов России с самым дорогим и продолжающим дорожать жильем. В рейтинге по стоимости квадратного метра выше Северной столицы оказались только Москва и Сочи.

- По состоянию на октябрь 2021 года средняя стоимость «квадрата» в Москве составила 271,5 тысячи рублей, В Сочи - 220 тысяч рублей, в Петербурге - 172,5 тысячи рублей, - говорится в исследовании, данные которого приводит РИА Новости.Недвижимость.

В пятерку дорогих городов по стоимости жилья вошли Владивосток (146,4 тысячи рублей за квадратный метр) и Казань (108,8 тысячи).

Далее в списке идут Нижний Новгород, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь.

При этом эксперты фонда «Институт экономики города» отмечают, что в последние три года доступность жилья в крупных городах и агломерациях России заметно снизилась из-за растущих цен и повышения ставок на ипотеку.

Если в 2018 году доступным жилье считалось в 14 из 17 мегаполисов страны, то сейчас – только в шести.