Заболеваемость коронавирусом резко упала в Петербурге на 17 ноября

Еще около 2,8 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге все еще нестабильна. За минувшие сутки в городе резко упала заболеваемость, причем, более чем на 10 процентов. По данным оперативного штаба на 17 ноября 2021 года накануне подтверждено еще около 2,8 тысяч случаев заражения инфекцией.

- Накануне в Петербурге было выявлено еще 2793 случая заболевания коронавирусом. Среди выздоровевших 2573 человека, - сообщили в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге на 17 ноября / Фото: Яндекс

Добавим, что по всей стране зарегистрирован новый печальный рекорд по количеству смертей. За сутки в России от инфекции скончались 1247 человек, в Санкт-Петербурге - 84 пациента.

Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирус был выявлен у 760 641 человек, из них смогли выздороветь 686 602 пациентов и 25 271 умерли в ходе болезни.