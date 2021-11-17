11-летняя девочка серьезно пострадала в ДТП на улице Бутлерова в Петербурге

"Лада" сбила школьницу на переходе. Фото: vk.com/spb_today

11-летняя школьница серьезно пострадала в ДТП, которое произошло вечером 16 ноября на улице Бутлерова, что в Калининском районе Петербурга. На пешеходном переходе девочку снесла «Лада», которая, по словам очевидцев, ехала на желтый сигнал светофора.

- Около 17:00 девочка перебегала пешеходный переход на красный сигнал светофора между машин, ожидающих левый поворот на Фаворского, и была сбита ВАЗом-2114, решившим проскочить через перекресток на желтый свет, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От удара школьницу отбросила на стоявший на поворот «Форд». Водители «Лады» и других машин бросились на помощь ребенку и вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали в больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии.

По факту ДТП начата проверка, все обстоятельства аварии установят дознаватели ГИБДД.