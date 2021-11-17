Следственный комитет показал видео признания сына, расчленившего своего отца в Петербурге

СК опубликовал видео с сыном, убившим и расчленившим отца в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Следственный комитет опубликовал видео с 35-летним мужчиной, который убил и расчленил своего отца, а после утопил его части тела в реке Смоленка. На кадрах обвиняемый рассказывает, как скидывал тележки с сумками с останками трупа в воду. Следствие проводилось в ночь на 17 ноября 2021 года.

- Было примерно от двух до трех часов ночи. Я подвез сюда тележки. Я приподнял сумку сначала, потом подпер коленом и потом в воду сбросил. Она сразу пошла на дно, - рассказал мужчина.

По версии следствия, убийство произошло 13 ноября в квартире дома на Новосмоленской набережной. 35-летний мужчина убил выстрелом в голову из охотничьего ружья своего отца из-за квартирного вопроса. После от расчленил тело электролобзиком, сложил останки по сумкам с тележками и сбросил в Смоленку. Одну из сумок нашли днем 16 ноября, вторую сейчас ищут.