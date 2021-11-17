В Петербурге задержали телефонных мошенников, обманувших пенсионерок на 2,5 миллиона

По телефону они представлялись родственниками обманутых ФОТО: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

В Петербурге за телефонное мошенничество задержали двух мужчин 30 и 56 лет. Жертвами аферистов становились пенсионерки. По телефону им сообщали об аварии, в которую якобы попадали их дети и предлагали заплатить немалые суммы за решение проблемы.

- 11 ноября в полицию обратилась 90-летняя пенсионерка и рассказала о том, что ей позвонила неизвестная, представившаяся ее дочерью, и рассказала о том, что сбила девушку. Для того, чтобы разрешить ситуацию пенсионерке нужно передать деньги мужчине, который скоро приедет. Женщина отдала ему 1 миллион 130 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу.

Мужчин задержали во время передачи денег ФОТО: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Эта пенсионерка оказалась не единственной жертвой мужчин. 15 ноября подозреваемых задержали с поличным во время передачи денежных средств. Оба мужчины ранее уже были судимы.

В ходе оперативно-следственных мероприятий нашлась и третья потерпевшая. В общей сложности задержанные выманили у пенсионеров больше 2,5 миллионов рублей. Сейчас полиция выясняет их причастность к другим подобным эпизодам.