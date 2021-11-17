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Происшествия17 ноября 2021 9:17

СК Петербурга: сын расчленил тело отца электролобзиком и выкинул в Смоленку

Следком предъявил обвинение жителю Петербурга, который расчленил отца
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК предъявил обвинение в убийстве 35-летнему петербуржцу, расчленившему отца.

СК предъявил обвинение в убийстве 35-летнему петербуржцу, расчленившему отца.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи петербургского управления СК России предъявило обвинение в убийстве 35-летнему жителю Василеостровского района, который расчленил тело отца. После ссоры и произошедшей далее расправы, молодой мужчина упаковал останки в две сумки и выбросил в реку Смоленку.

- По версии следствия, 13 ноября в квартире дома на Новосмоленской набережной, обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в голову 66-летнему отцу. Чтобы сокрыть преступление, сын сложил расчлененные электролобзиком части тела убитого в сумки и выбросил их в Смоленку, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Предварительно, причиной ссоры был образ жизни молодого мужчины, который не работал и жил в квартире с отцом. Тот требовал устроиться на работу и съехать от него.

На следующий день дочь убитого подала в полицию заявление о пропаже отца, а 16 ноября рабочие, укреплявшие стенку набережной, нашли одну из сумок с верхней частью тела убитого. Вторая сумка пока не найдена.