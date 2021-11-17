Ограничения на зимние каникулы в Петербурге будут менее строгими, чем осенние

В зимние каникулы ограничения в Петербурге ожидаются менее строгие, чем в осенние Фото: Олег ЗОЛОТО

Ожидается, что коронавирусные ограничения на зимние каникулы в Санкт-Петербурге будут менее жесткие, чем осенние. Об этом 16 ноября 2021 года сообщил вице-губернатор Максим Соколов, пишет ТАСС. Также он добавил, что, в любом случае, правительство города будет принимать решение в зависимости от эпидобстановки.

- Мы пока не прогнозируем серьезных ограничений, по крайней мере, такого уровня, как были на осенних каникулах в начале ноября, - отметил Соколов.

Вице-губернатор добавил, что Петербург уже начал готовиться к проведению праздника и встрече туристов.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября длился локдаун. В это же время в городе начали постепенно вводить QR-коды для посещения общественных мест. Последний этап намечен на 1 декабря - сертификаты понадобятся для входа в кафе, рестораны и бары, а также непродовольственные магазины.