Мужчина признался в убийстве и расчленении отца в Петербурге

Петербуржец признался в убийстве и расчленении тела отца Фото: Олег ЗОЛОТО

Обвиняемый в убийстве 66-летнего отца признался в содеянном. Страшная история произошла в Санкт-Петербурге. Сумку с частью тела нашли в реке Смоленка 16 ноября 2021 года. Вскоре полиция задержала 35-летнего сына убитого.

- В настоящее время в совершении указанного преступления предъявлено обвинение 35-летнему сыну потерпевшего, который признался в инкриминируемых ему деяниях, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Известно, что в ходе ссоры из-за квартирного вопроса 35-летний мужчина застрелил отца из охотничьего ружья. После он купил две сумки и две тележки, расчленил тело электролобзиком, сложил останки в сумки и ночью выбросил их в реку Смоленку.

На данный момент ведутся поиски второй сумки с останками тела. Расследование уголовного дела продолжается.