Почти 400 человек с коронавирусом были госпитализированы за сутки в Петербурге

Еще порядка 400 человек госпитализированы с коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в больницы Санкт-Петербурга были госпитализированы почти 400 человек к коронавирусом и пневмониями. При этом общее число пациентов, находящихся в стационарах, уменьшилось. Об этом 17 ноября 2021 года сообщили в городской администрации.

- Накануне в городские стационары поступили еще 397 человек, выписаны были 546 пациентов, - рассказали в Смольном.

Из 9,5 тысяч коек, развернутых для приема инфицированных, в Петербурге заняты 7,2 тысяч мест. Среди тяжело больных 692 пациента, они находятся в реанимациях. Еще 334 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также на лечении во временном госпитале в "Ленэкспо" находятся 304 человека, в пансионате "Заря" - 543 человека. В домашних условиях от коронавируса лечатся более 38 тысяч человек, а почти 4 тысячи находятся на карантине.