Строительство новой КАД-2 может занять около десяти лет

КАД-2 подорожает в новом варианте проекта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отказ от строительства петербургской КАД-2 по старой «бетонке», то есть трассе А-120 в Ленобласти, может существенно увеличить сроки реализации проекта, а также затраты не него. В зависимости от трассировки, работы могут занять около восьми лет.

- Конечно, новое строительство увеличит сроки. Это более серьезная история. И административно и процедурно и проектировочно. Там, где дорога уже проходит, все понятно. И сети и прочее. А по новым местам надо и топографию и геологию и геодезию собирать сначала. Потом проектирование и все остальное. Сроки строительства зависят от того, как трасса будет проходить. КАД строили 15 лет. Здесь, может лет восемь-десять будет. Но сейчас трудно сказать точно, - рассказал «КП-Петербург» автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, основной проблемой будет не только трудоемкость проекта, который придется вести по лесам и болотам, но и дороговизна. Новое строительство скорее всего потребует изъятия земель, возможно в садоводствах. И дачников это не порадует.

Кроме того, чем ближе к Петербургу, а именно отдаленность «бетонки» стала причиной отказа от этого варианта, тем дороже земля. Удорожание проекта могут заложить в будущую стоимость проезда по трассе, что может отпугнуть водителей. А, значит, вся стройка может попросту не окупиться.