Картину известного художника-авангардиста Зверева продают в Петербурге

Картину художника-авангардиста Зверева продают в Петербурге за 900 тысяч рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу картину известного художника-авангардиста Анатолия Зверева, который являлся одним из самых ярких представителей "второго русского авангарда". Объявление о продаже картины появилось в интернете 16 ноября 2021 года.

- Акварельный рисунок находился в личной коллекции живописца и датирован последним годом его жизни - 1986-м, - рассказал продавец.

Картина оценена автором объявления в 900 тысяч рублей.

Анатолий Зверев на протяжении многих лет участвовал в выставках нонконформистов. В 1965 году состоялась его первая зарубежная выставка, которая прошла в Париже в галерее "Motte". Также его репродукции печатались в американском журнале Life в качестве иллюстраций к статье Александра Маршака.

Картины Зверева выставлялись в Нью-Йорке, Париже, Копенгагене, Вене, Лондоне, Брюсселе.