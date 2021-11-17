Сеть наркоторговцев с собственным производством накрыли в Петербурге

Полиция накрыла сеть наркоторговцев в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция накрыла сеть наркоторговцев, у которых было собственное производство по выращиванию марихуаны. Операция по задержанию прошла 15 ноября 2021 года. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Группировка занималась всем, от производства до продажи товара через интернет-магазины с помощью тайников. Теплица находилась в квартире в поселке Песочное. Там во время обысков было обнаружено 37 кустов марихуаны и около 150 граммов готовой продукции, - рассказали в полиции.

В группировку входили восемь человек: 37-летний организатор, второй 31-летний организатор, который также вел бухгалтерию и занимался сайтом, двое фасовщиков 37-летняя женщина и 40-летний мужчина, а также четыре закладчика: 19- и 20-летние девушки и 28- и 39-летние мужчины.

Во время обысков по их местам жительства было найдено еще порядка 3,5 килограммов наркотиков. А на территории семи районов города - 315 тайников с наркотиками.

Сейчас расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.