Вакансии контролеров для проверки QR-кодов появились в Петербурге

Контролеров для проверки QR-кодов ищут в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С появлением QR-кодов в жизни Санкт-Петербурга многое изменилось. Так, в городе уже даже появились вакансии для контролеров сертификатов. Работникам надо будет проверять у посетителей наличие QR-кодов в соотвествии с новыми правилами.

Одну из таких вакансий разместил хоккейный клуб СКА. Компании требуется вахтер-контролер, который будет проверять не только билеты на вход в хоккейный город, но и наличие сертификата о вакцинации или перенесенной болезни.

- В обязанности входит проверка билетов, проведение термометрии и проверка QR-кодов. Зарплата до 35 тысяч рублей, - говорится в объявлении.

Аналогичная вакансия появилась у торгового центра "Ярмарка Юнона". В задачи контролера также будет входить выборочная проверка QR-кодов у посетителей торговой площадки.

Напомним, что полностью Петербург перейдет на QR-коды с 1 декабря.