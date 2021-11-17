Раритетную книгу Жюля Верна выставили на продажу в Санкт-Петербурге

Редкую книгу Жюля Верна выставили на продажу в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу редкую книгу Жюля Верна. В самом издании напечатан один из самых известных его романов "Путешествие вокруг света за восемьдесят дней". Раритетность книги в том, что она была выпущена более века назад. Объявление о продаже появилось в интернете 16 ноября 2021 года.

- Продается редкая книга Жюля Верна. Книга была издана в 1903 году в Санкт-Петербурге. В издании имеется 51 рисунок, - рассказал продавец.

Так как книга плохо сохранилась, ей требуется реставрация переплета. Все страницы книги на месте, однако многие уже отходят. Обложка тоже потрепана. Поэтому продавец просит за раритет всего три тысячи рублей.

Напомним, что в Петербурге Российский аукционный дом открыл прием лотов для торгов. Горожанам предлагается продать редкие книги, ювелирные издания и произведения искусства.

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