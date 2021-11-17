Высокая стоимость проезда может отпугнуть водителей от КАД-2 и проект не окупится

КАД-2 должна отвести транзитный трафик от Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перспективная трасса КАД-2, которая пойдет не по «бетонке» а по новому, пока еще неизвестному маршруту, должна стать платной для водителей. В этом эксперты видят главную опасность, ведь если цена на проезд окажется слишком высокой, дорога рискует остаться полупустой.

- Что касается платности, то если цена окажется неподъемной для водителей, то весь эффект от строительства трассы нивелирует то, что КАД-2 будет пустой. И мы получим большую часть грузового потока на существующей кольцевой трассе вокруг Петербурга. Здесь надо быть очень аккуратным в «качелях» между спросом на проезд и желанием извлечь прибыль, - рассказал «КП-Петербург» автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, главная задача КАД-2 – отвести транзитный транспорт от города по широкой дуге по аналогии с платной трассой «М-11 «Нева», которая взяла на себя существенную часть грузового траффика с бесплатной дороги.

Впрочем, пока ни точная трассировка КАД-2, ни сроки ее возможного строительства точно неизвестны. Сейчас в Минтрансе изучают два варианта маршрута и рассматривают финансово-техническое обоснование проекта. Деньги на реализацию панируют взять в том числе и из фонда национального благосостояния России.