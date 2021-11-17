Почетные доноры не могут получить внеочередную медпомощь в Петербурге

Льготникам приходится стоять в общей очереди в регистратуру, хоть у них и есть право внеочередного приема. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы, имеющие звание почетного донора и соответствующие льготы, не могут воспользоваться своим правом внеочередного медобслуживания. Что при записи через сайт Горздрава, что при визите в поликлинику, им все равно приходится стоять в общей очереди.

- Нам предлагают обращаться в регистратуру и попросить о внеочередном приеме, но чтобы спросить, надо взять талончик в автомате, а он не предполагает варианта подойти без очереди, - рассказал «Мойке 78» один из почетных доноров.

При этом на почте, например, в автомате по выдаче номерков есть вариант для льготников.

Проблема касается не только доноров, но ликвидаторов аварии на Чернобльской АЭС, инвалидов, героев России и СССР и других категорий.

В Комитете по здравоохранению Петербурга о ситуации знают и пообещали все исправить. Но не раньше, чем через полгода.