В здании Городской думы Петербурга появится центр детского творчества

Здание городской думы в Петербурге готовят к реставрации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В здание Городской думы Санкт-Петербурга, которая располагается на Думкой улице, принято решение вдохнуть новую жизнь. Не так давно была завершена реставрация башни, где теперь открыта площадка. В будущем же здание станет центром детского творчества. 13 ноября 2021 года центр музыкальной культуры "Чайковский" разместил на портале госзакупок конкурс на поиск разработчиков проекта.

- Требуется выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования помещений здания городской думы, - говорится в заявке.

Согласно документам, на втором этаже разместится электронная библиотека, видеостудия, пространство для детей. На третьем этаже разместятся комнаты для хранения музыкальных инструментов и две грим-уборные. Четвертый этаж будет отведен под пространство мультимедийной выставки.

На данный момент подрядчику предстоит обследовать все здание и составить проект капитального ремонта и реставрации с сохранением всего исторического убранства. На это выделено более 34 миллионов рублей.