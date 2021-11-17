Женщина пострадала в пожаре в частном доме в Петербурге

Баллон с газом взорвался во время пожара в Петербурге, пострадала женщина Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга городе Ломоносов произошел пожар. Огонь разгорелся в четыре часа дня в среду, 17 ноября 2021 года, в одном из частных домов на Нагорной улице. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

-В двухэтажном частном жилом деревянном доме размером 10 на 12 метров произошел пожар. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров, - рассказали в МЧС.

В результате пожара пострадала 58-летняя женщина. Ее экстренно госпитализировали в больницу.

Также из дома были эвакуированы шесть газовых баллонов. Еще один взорвался из-за накала огня.

На 17:16 часов пожарные сумели ликвидировать открытое горение и локализовать пожар. На месте работаю 20 спасателей и четыре пожарные машины.