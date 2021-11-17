Налог на гаражи будет приносить в казну Петербурга несколько десятков млн рублей в год

С 1 января 2022 года владельцы гаражей и машиномест будут платить 50 процентов суммы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мариинском дворце 17 ноября состоялось заседание, в повестку которого вошли дополнения в налоговое законодательство Северной столицы. С 2022 года больше будут платить владельцы гаражей и машиномест. Для них с 1 января собираются ввести налог на кадастровую стоимость, который в Петербурге составляет 0,01 процента.

- Законопроект решили принять, потому что собственники машиномест, в основном, речь идет о застройщиках, которые создают паркинги в жилых комплексах, не платили налоги за участки с высокой кадастровой стоимостью. Реализация инициативы будет приносить в бюджет по несколько десятков миллионов рублей ежегодно, - объяснил «Комсомольской правде» депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

Налог введут поэтапно. С 1 января 2022 года владельцы гаражей и машиномест будут платить 50 процентов суммы, а с 2023 года - 75.

Также «Комсомолка» писала о других налоговых изменениях, которые предполагает законопроект.