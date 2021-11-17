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Происшествия17 ноября 2021 15:14

Водитель на "Мазде" переехал собаку, переходившую дорогу на поводке с хозяином в Петербурге

Автомобилист начал ехать на запрещающий сигнал светофора
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Водитель переехал собаку, идущую на поводке с хозяином через дорогу в Петербурге

Водитель переехал собаку, идущую на поводке с хозяином через дорогу в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге невнимательный водитель переехал собаку, которая шла на поводке вместе со своим хозяином через дорогу. Инцидент произошел в первом часу дня 17 ноября 2021 года на улице Куйбышева. Момент наезда на животное попал на видео регистратора одного из автомобилистов, который и рассказал о произошедшем в социальной сети.

- На улице Куйбышева сегодня днём невнимательный водитель на белой "Мазде", отъезжая от тротуара на красный сигнал светофора, переехал собаку, которую вели на поводке по пешеходному переходу, - рассказал очевидец.

Внедорожник проехал ровно по задним лапам небольшого пса, который сразу же сел на асфальт от боли. Водитель машины тоже остановился, но побежать на помощь не спешил. Чем закончилась эта ситуация, на данный момент неизвестно. О состоянии собаки тоже не сообщается.